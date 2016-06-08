Киев, 8 июня, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко заявила, что переговоры с главами Донецкой и Луганской народных республик — Александром Захарченко и Игорем Плотницким — сорваны. Об этом Савченко заявила сегодня, 8 июня, в эфире радиостанции Baltkom.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Савченко заявила, что переговоры не состоялись, так как ни одна из сторон не смогла определиться с датой их проведения.

«Переговоры не состоялись, к сожалению. Я для этого приложила все усилия. Но ни одна из сторон не ответила, когда будут переговоры. Будут какие-то результаты — будет о чём говорить», — сказала Савченко.

Напомним, ранее Савченко заявила, что хотела бы провести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, чтобы подтолкнуть процесс мирного урегулирования в Донбассе. Она даже выразила готовность провести телемост с жителями народных республик Донбасса в эфире украинского «17 канала».

В свою очередь, спикер парламента ДНР Денис Пушилин заявил, что руководство республики готово провести переговоры при условии, что Киев наделит Савченко соответствующими полномочиями.