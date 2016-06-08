Минск, 8 июня, 2016, 20:09 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Белоруссия занимает первое место по товарообороту с Россией среди стран СНГ и может значительно увеличить свои поставки на российский рынок, если интеграционные процессы будут развиваться успешно. Об этом 8 июня в Минске заявил президент России Владимир Путин, выступая на III Форуме регионов Белоруссии и России.

Тема форума — «Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы». Участие в мероприятии приняли около полусотни представителей российских и белорусских регионов, а также высшие должностные лица России и Белоруссии.

«Если предпринять некоторые шаги, необходимые для обеспечения интересов собственных, прежде всего, сельхозпроизводителей, белорусские коллеги могут ещё больше поставлять на российский рынок, — сказал Путин, выступая на форуме. — Нужно воспользоваться сегодняшней ситуацией, чтобы расширить своё производство, в том числе под нужды российского рынка. Если мы сегодня этого не сделаем, а будем пропускать на свой рынок санкционированную продукцию, и белорусским производителям будет сложнее осваивать российский рынок, а мы хотим здесь иметь и яблоки, и другие сельхозпродукты, мясо, молоко именно белорусского происхождения, а не транзитом проходящие через белорусскую территорию».

«Это в интересах белорусских производителей, — отметил президент России. — Мы, надеюсь, сегодня об этом поговорили подробно, и на правительственном уровне рассчитываю, что будут найдены инструменты решения всех вопросов, о которых мы сегодня говорили».

Говоря о падении взаимной торговли в стоимостном выражении, Путин отметил, что в I квартале 2016 года физические объёмы товарных поставок увеличились на 2,6%, при этом российский экспорт в Белоруссию прибавил 1,6% и белорусский в Россию — 4,4%.

За этот же период Россия инвестировала в Белоруссию более $1,5 млрд — в три раза больше, чем Белоруссия направила в российскую экономику. В постсоветской республике насчитывается свыше 2,4 тыс компаний с российским участием, в том числе 961 предприятие со стопроцентным российским капиталом.

«В рамках Союзного государства мы реализуем около 40 программ, совместно разрабатываются передовые технологические программы, прежде всего для нужд космической промышленности, спутниковой навигации, геологоразведки, сельского хозяйства, — напомнил Путин. — По линии Евразийского экономического союза формируется единый рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, тем самым обеспечиваются условия для устойчивого экономического роста стран-участниц, повышения конкурентоспособности наших производителей на внутреннем и внешнем рынках».

Президент России отметил, что «если бы не было нашей интеграции, если бы не было возможности свободно капиталам передвигаться и товарам без таможенных ограничений, было бы гораздо сложнее справиться с теми сложностями, с которыми мы сейчас справляемся всё-таки».

Президент России отметил, что «на двустороннем, и на многостороннем уровне вместе с белорусскими друзьями у нас выстроена добротная инфраструктура сотрудничества». В частности, 80 субъектов РФ поддерживают прямые связи со своими коллегами в Белоруссии, и наиболее активно сотрудничают с белорусскими партнёрами Тюменская, Московская и Смоленская области, а также Санкт-Петербург.

Действуют 14 комиссий по сотрудничеству между администрациями белорусских областей и субъектов РФ. Правовая база сотрудничества по линии регионов насчитывает около 300 соглашений и в ходе нынешнего форума будет подписано ещё около 20 новых документов, а также порядка 150 коммерческих контрактов на общую сумму в $230 млн.

Путин обратил внимание на двусторонние образовательные, медицинские и другие гуманитарные программы Союзного государства, по линии которых в 2016 году выделяется порядка 1,2 млрд российских рублей. Он также указал на накопленный опыт сотрудничества в здравоохранении и в сфере образования.

«Выпускники школ могут теперь поступать в вузы двух стран на основе унифицированных правил и требований. Расширяются межвузовские и академические обмены», — констатировал президент России.

Он обратил внимание на «связи в области культуры и туризма», отметив также, что «реализуются совместные программы по патриотическому воспитанию молодёжи, сохранению памяти о Великой Отечественной войне».