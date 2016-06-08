Ставрополь, 8 июня, 2016, 20:06 — ИА Регнум. «Нужна концепция развития региона на ближайшие 10 или 12 лет. В этой ситуации очень хочется, чтобы закон, который направлен на сохранение региона, концептуально определил бы эффективные механизмы развития и был принят как можно скорее». С таким заявлением выступила 8 июня в Пятигорске на заседании федеральной дискуссионной площадки «Общество и власть: прямой диалог» депутат Госдумы РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минкавказа РФ.

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Проблемы развития этого уникального региона были подняты на форуме ОНФ в Ставрополе в январе, после чего президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по его сохранению и развитию сроком до 1 июня 2016 года.

Представитель ОНФ высказала мнение, что поручение президента выполнено формально, без учета мнения общественников по этому вопросу. «Мы снимем поручение со своего контроля только тогда, когда увидим конкретные шаги, реальные изменения на Кавказских Минеральных Водах. Для нас это отправная точка, чтобы общественность услышали», — сказала она.

Тимофеева отметила, что на сегодня остается много нерешенных проблем, связанных с сохранением и развитием Кавказских Минеральных Вод: «Необходимо сесть за общий стол переговоров и выработать эффективный механизм поддержки этого уникального региона», — считает она. При этом она пообещала максимальную информационную и экспертную поддержку со стороны ОНФ на всех этапах рассмотрения законопроекта.

Сопредседатель ОНФ анонсировала в конце лета форум по вопросу выполнения поручений президента, «чтобы структурировано поговорить про санатории, у которых уменьшилось количество мест, про лечебницы, которые продают, про дороги, про источники минеральной воды и другие проблемы».

«Требуем полного исполнения президентского поручения. Мы хотим заставить власть всех уровней слышать людей, для которых она нанята на работу», — сказала Тимофеева.

В свою очередь директор Департамента инвестиционных проектов Минкавказа России Ольга Рухуллаева подчеркнула, что закон о Кавказских Минеральных Водах позволит создать правильное правовое регулирование в регионе, чтобы проблемы на Кавминводах решались как можно быстрее и в перспективе больше не возникали.

«Мы предложили совместно с Минприроды России и правительством Ставропольского края закрепить в законе те моменты, которые обозначил президент Российской Федерации: определение границ курортного региона, охрану окружающей среды и так далее», — отметила Рухуллаева.