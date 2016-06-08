Лондон, 8 июня, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Правительство Великобритании вынуждено продлить срок регистрации избирателей на предстоящий референдум о «Brexit», передает ABC News. Неполадки на официальном сайте вызвали опасения в том, что не все граждане успеют принять участие в голосовании.

Davide D'Amico Лондон

Премьер-министр Дэвид Кэмерон призвал людей продолжать пытаться регистрироваться на референдум 23 июня, где решится судьба членства Британии в Евросоюзе. Правительство отмечает, что продление срока регистрации потребует чрезвычайного законодательства.

Один из лидеров кампании по выходу Британии из состава ЕС — Бернар Дженкин говорит, что правительство действует на «грани закона». Он требует предоставить достаточно времени для новых своих сторонников.