Москва, 8 июня, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Федерация тенниса России (ФТР) поддерживает решение российской теннисистки Марии Шараповой оспорить решение Международной федерации тенниса (ITF) о дисквалификации теннисистки на два года из-за использования ею мельдония. Об этом сегодня, 8 июня, заявил журналистам президент ФТР Шамиль Тарпищев.

mariasharapova.com Мария Шарапова

Напомним, сегодня ITF объявила о дисквалификации Шараповой на два года за употребление ею мельдония. Решение вступает силу с 26 января 2016 года. Тарпищев заявил, что ФТР поддержит решение Шараповой оспорить срок ее двухлетней дисквалификации.

«У нее американские адвокаты. Возможно, следует подавать апелляцию. Мы тоже будем стараться в этом участвовать», — сказал он.

Тарпищев добавил, что отменить полностью дисквалификацию невозможно, так как Шарапова признала свою вину. «Но мне кажется реально сократить срок. Тем более, можно будет учесть безупречное поведение Шараповой и предписания врачей по применению этого препарата», — отметил он.

Глава ФТР также считает, что Шараповой будет сложно вернуться на прежний уровень игры после двухлетней дисквалификации.