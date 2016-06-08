Пермь, 8 июня, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Пермского края создала рабочую группу по противодействию нарушениям в период подготовки и проведения выборов. Рабочая группа создана с целью оперативного реагирования на любые сигналы о нарушениях, в нее вошли представители правоохранительных органов и члены Избирательной комиссии Пермского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого избиркома.

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Рабочая группа создана с целью оперативного реагирования на любые сигналы о нарушениях, в нее вошли представители правоохранительных органов и члены Избирательной комиссии Пермского края.

Примечательно, что аналогичная межведомственная рабочая группа уже создана при Центральной избирательной комиссии России.

Председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин отметил, что совместной задачей на выборах является повышение доверия к их результатам, которое достигается за счет открытости, конкуренции и законности избирательного процесса: «Если на выборах есть нарушения, то это, прежде всего, нарушения прав других участников процесса, поэтому обязанность политических партий — строго соблюдать законность, тогда ни у кого не возникнет сомнений в легитимности процесса голосования».

Напомним, что в единый день голосования 18 сентября 2016 года практически половина пермских избирателей будет голосовать не только за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Пермского края, но и за новый состав своих городских дум или Земских собраний в 26 муниципалитетах Прикамья. Следовательно, значительная часть избирателей на своих участках, получит целых шесть бюллетеней для голосования: три — по одномандатным округам, а три — по партийным спискам.