Пермь, 8 июня, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Перми 8 июня принял решение в пользу выпускника, который, по мнению организаторов ЕГЭ, нарушил условия сдачи единого экзамена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

Дарья Антонова ИА REGNUM Идет ЕГЭ

30 мая при сдаче ЕГЭ по русскому языку в пункте № 829, на базе школы №76, молодой человек прошел в аудиторию с телефоном. При этом, рамки металлоискателя не сработали на устройство, а организаторы перед проходом через рамки не предупредили школьников о необходимости оставления электронных устройств за пределами класса.

Отметим, что обязанность организаторов пункта сдачи ЕГЭ предупреждать заранее о такой необходимости прописана в методических рекомендациях, дополняющих приказ Министерства образования и науки РФ о сдаче ЕГЭ.

Школьник, вспомнив о том, что его телефон находится при нем, вернулся к организаторам задолго до начала экзамена. По информации выпускника, в класс всех запустили около 09:00 местного времени (07:00 мск), сам же экзамен должен был начаться в 10:00. Школьник обратился к организаторам ЕГЭ, когда еще не были выданы материалы экзамена или проведен инструктаж. Выпускника при этом удалили с экзамена. В тот же день на заседании краевой ГЭК приняли решение не допускать его к пересдаче в этом году.

Мать ребенка обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае, сотрудники аппарата омбудсмена помогли составить обращение в суд.

Позже выяснилось, что когда молодой человек выразил свое желание написать апелляцию, ему не выдали бланк апелляции, а дали бумагу для написания объяснительной, сказав, что это и будет являться апелляцией.

Ленинский районный суд постановил признать решение ГЭК Пермского края незаконным. Выпускнику будет дана возможность сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2016 году в резервный день — 27 июня.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков так прокомментировал решение суда: «Один из принципов государственной политики в области образования — это гуманность. Очевидно, что решение, принятое судом, справедливо».

В аппарате омбудсмена отметили, что в пункте сдачи, организованном в школе №76 Перми, за минувшие дни был зафиксирован еще ряд нарушений организации сдачи ЕГЭ, о чем свидетельствует еще четыре жалобы.