Донецк, 8 июня, 2016, 19:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Донетчине в результате ведения боевых действий погиб один боец ДНР. Об этом сегодня, 8 июня, на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

iz.com.ua Программный комплекс «ArtOS»

По его словам, подразделения ВСУ 355 раз обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Красный Партизан, Спартак, Ясиноватая, Веселое, Александровка, Докучаевск, Саханка, Петровское, Николаевка, Донецк (Петровский район и аэропорт).

«Противник выпустил 129 мин калибра 120 мм и 200 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия… В результате минометного обстрела населенных пунктов Зайцево и Докучаевска получили повреждения 11 жилых домов. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК», — сказал Басурин.

Он сообщил, что в Зайцево (окраина Горловки, Донетчина), где расположен 13 батальон 58-ой бригады ВСУ, корректировка артиллерийского огня производилась с использованием комплекса автоматизированного управления огнем «ArtOS». При этом Басурин признал, что использование комплекса позволяет украинской артиллерии вести точный обстрел позиций ВС ДНР. «Данный комплекс позволяет автоматически рассчитывать данные для стрельбы артиллерийских орудий, определять координаты, выполнять топогеодезические работы, а также делать расчеты поправок для стрельбы, что позволяет украинским силовикам прицельно осуществлять преступные обстрелы», — рассказал Басурин.

В военном ведомстве ДНР также обвинили ВСУ в стягивании запрещенных вооружений и личного состава к линии соприкосновения. «В районе населенных пунктов: Нелеповка, 6 км до линии соприкосновения войск, установлено местонахождение артиллерийских огневых позиций. Гранитное, 1 км до линии соприкосновения войск, выявлено местонахождение четырех 120-мм минометов. В районе населенного пункта Новоселовка Вторая, 8 км до линии соприкосновения войск, отмечено прибытие двух САУ, одной 120-мм САО «Нона» и трех танков», — подытожил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате ведения боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, семеро военнослужащих получили ранения. «Вследствие минометного обстрела жилых кварталов Авдеевки получил многочисленные осколочные ранения местный житель. Мужчина был вовремя госпитализирован», — рассказал Лысенко.