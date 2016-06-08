Пермь, 8 июня, 2016, 19:32 — ИА Регнум. В микрорайоне Архиерейка Перми около 15 килограммов запечатанной корреспонденции обнаружено в придорожной канаве. Многие письма содержат персональные данные граждан. Об этом сообщает телекомпания «Рифей. Пермь».

agora.md Почта России

Письма, рассыпанные вдоль дороги в микрорайоне Архиерейка, обнаружили местные дети. Запечатанная корреспонденция была свалена возле ручья. Подоспевшие на место взрослые с удивлением обнаружили в графе «адресат» свои данные.

Оказалось, что письма отправлены в период с 2013 по 2016 год. Среди отправителей — налоговая инспекция, пенсионный фонд, отделы полиции, суды, службы приставов-исполнителей, «Пермэнергосбыт» и другие. Некоторая корреспонденция содержит персональные данные. Люди считают, что это безобразие — дело рук нерадивых почтальонов.

Примечательно, что в пермском отделении Почты России ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что специалист, отвечающий за общение со СМИ, находится в отпуске и выйдет на службу лишь в середине июня. Тем временем, люди пожаловались в районную прокуратуру. Правоохранители ответили, что не собираются оставлять без внимания произошедшее.

Отметим, что другой громкий скандал с выброшенными документами, содержащими персональные данные, разгорелся в Перми в феврале 2016 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на свалке оказались сотни досье правонарушителей. По итогам внутреннего расследования полицейский, выбросивший эти документы, был уволен со службы.