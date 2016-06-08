Пермь, 8 июня, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Пермское УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «НИСТ» на действия Пермской дирекции дорожного при организации и проведении аукциона на создание и сопровождение системы внесения платежей за использование парковочных мест на территории Перми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого УФАС.

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Заявитель полагал, что заказчик неправомерно использовал формулу при расчете стоимости контракта. Второй довод ООО «НИСТ» касался того, что порядок оплаты по контракту выходил за рамки бюджетных обязательств.

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Антимонопольщики выяснили, что формула, указанная в документации, не является формулой обоснования цены контракта, а лишь определяет порядок оплаты услуг оператора. Обоснованием же стоимости контракта являются коммерческие предложениях, которыми руководствовалась администрация города.

Второй довод заявителя, судя по всему, был основан на неполном знании муниципальных актов города Перми. В рамках бюджетного кодекса допускается заключение долгосрочных контрактов, сроки которых превышают лимиты бюджетных обязательств. Заказчик в рамках рассмотрения жалобы представил все необходимые документы, которые доказывают, что он имел право заключить такой контракт. Комиссия полагает, что бюджетный кодекс не была нарушен в данной ситуации.