Минск, 8 июня, 2016, 19:35 — ИА Регнум.

president.gov.by Александр Лукашенко

В Белоруссии и России есть «опредёлённые силы», которым «не по душе наше всестороннее сотрудничество и сближение», заявил 8 июня в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на III Форуме регионов Белоруссии и России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель постсоветской республики отметил, что неназванные деструктивные элементы пытаются всякими способами «разрушить наше единство, рассорить Россию, Белоруссию, ослабить тем самым наши позиции». Однако ни в коем случае нельзя «поддаваться на эти потуги и вбить клин в наши братские отношения», заявил Лукашенко.

Тем временем, минская милиция составляла протоколы на участников русофобской акции из зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт», которые прибыли на улицу Могилёвскую, где должна была состояться презентация граффити, посвящённого белорусско-российской дружбе. Художники изобразили двух детей, символизирующих Россию и Белоруссию. На открытие граффити должны были прибыть чиновники Мингорисполкома и мэрии Москвы.

Хулиганы прибыли раньше в плотном кольце кратно большего числа людей с микрофонами и фотокамерами. Один из прибывших представился как Дмитрий Дашкевич. Противники белорусско-российской дружбы развернули русофобские плакаты и стали выкрикивать такого же содержания лозунги, из-за чего пришлось вмешаться милиции, а церемонию открытия перенести.