Курган, 8 июня, 2016, 19:31 — ИА Регнум. В городе Кургане по горячим следам раскрыто нападение на гражданина Германии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Курганской области.

Велосипед

Гражданин Германии 1985 года рождения направлялся из Берлина в Шанхай. Его путь пролег через столицу Зауралья. Ночью 8 июня в лесополосе в районе города Кургана у него сломался велосипед, и он решил переночевать в палатке в лесу. Ночью четверо неизвестных напали на германца. Забрали у него личные вещи (фотоаппарат, плеер, IPod, навигатор и фонарик), угрожая при этом ножом. В ходе нападения молодые люди повредили велосипед, принадлежащий путешественнику, и скрылись в неизвестном направлении. Иностранец выбежал на дорогу и, остановив проезжавший мимо автомобиль, жестами попросил о помощи. Водитель вызвал наряд полиции.

На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции был обследован близлежащий лесной массив. В районе поселка Чистое поле по подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей Курганской области. Злоумышленниками оказались трое воспитанников одного из детских домов Зауралья и один ранее судимый житель города Кургана. При задержании у них было изъято все похищенное имущество.

В отделе полиции иностранному гражданину оказали помощь и предоставили переводчика.

В СКР по Курганской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по данному происшествию следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Как выяснилось, воспитанники детского дома самовольно ушли из учреждения. В рамках следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц детдома, не исполнившим должным образом свои обязанности.

Кстати, пострадавшему гражданину Германии в восстановлении поврежденного велосипеда помогает следователь СКР по Кургану, в производстве которого находится уголовное дело. Он, по счастливой случайности, оказался членом курганского велоклуба, сообщает Znak.com. Его участники и приступили к ремонту велосипеда гостя из Германии.