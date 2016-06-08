Донецк, 8 июня, 2016, 19:18 — ИА Регнум. До 1 октября 2016 года Украина, ДНР и ЛНР могут провести обмен пленными по формуле «всех на всех». Об этом 8 июня во время «прямой линии» с жителями Запорожской области заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

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«Хочу надеяться на то, что политзаключённые, которые сидят в тюрьмах (в том числе закрытых тюрьмах СБУ) и СИЗО ещё до отопительного сезона подпадут под обмен «всех на всех» или под амнистию», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР отказался от идеи блокирования поставок угля на украинские ТЭС ради освобождения осужденных сторонников ДНР. «Мы помним про всех и считаем их братьями по оружию, поэтому будем биться за всех. Если же процесс затянется, то мы будем рассматривать все возможные меры для стимулирования Киева к тому, чтобы были отпущены политические заключённые… Если мы не дадим Украине угля, то мёрзнуть будут все, включая наших друзей и родных. И даже включая тех политзаключённых, которые находятся в СИЗО и тюрьмах. Вы же понимаете, что для Киева это не только враги, но и заложники. И мы должны об этом помнить. Заложники не должны пострадать при их освобождении», — напомнил Захарченко.

Он также отметил, что в ДНР нарастает воля к сопротивлению Киеву. «Мы все вместе не сдались и не дали превратить весь Юго-Восток в один концентрационный лагерь. И Киев зря расслабился. Всё только начинается. У них ослабевает воля к насилию, а у нас нарастает воля к сопротивлению. Уверен, что нас ждут большие перемены», — прогнозирует Захарченко.

Отметим, что на Украине срок отопительного сезона начинается с 1 октября и заканчивается 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент Украины Петр Порошенко выразил готовность обменять 50 осужденных сторонников и бойцов ДНР на 25 пленных граждан Украины. «Пока еще не нашел подтверждения вопрос во время заседания в Минске относительно обмена, который предложила украинская сторона. Этот обмен называется «25 на 50». Они (представители ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM) утверждают, что у них есть только 25. И для того, чтобы вернуть 25 украинцев домой, потому что там не только воины, для того, чтобы я или мои помощники имели возможность дать хоть какую-то надежду матерям, которые уже устали год ждать своих детей домой, женам, я пойду даже на это. Предварительная договоренность существовала, но она, к сожалению, не была подтверждена в формате Минска. Но я буду бороться за это, и уверен в том, что и их мы вернем домой в ближайшее время», — пообещал Порошенко.