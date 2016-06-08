Санкт-Петербург, 8 июня, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Собрание Государственного Эрмитажа сегодня пополнили 37 икон, представляющих большую художественную и историческую ценность. Коллекция икон поступила из ФСБ по распоряжению Министерства культуры РФ, сообщила сегодня пресс-служба Эрмитажа.

hermitagemuseum.org Одна из переданных Эрмитажу ценных икон. Фото Государственного Эрмитажа

Как сообщается, хранителями иконописи Отдела истории русской культуры Эрмитажа были отобраны из нескольких сотен 37 икон с редкой иконографией или нестандартным, непохожим на известные аналоги изображением сюжетов или ликов.

«Художественная ценность представленных икон выше ритуальной. Это главная причина, по которой они должны находиться в музее, а не церкви, — пояснил директор музея Михаил Пиотровский. — Мы отобрали вещи, которые пополняют наши знания и дают материал для исследования бытования иконы в России, ее бытования в обществе. Иконы с определенными признаками народного искусства, очень редкие, которые дополнят нашу коллекцию».

Как отметили в пресс-службе Эрмитажа, среди полученных от ФСБ произведений искусства особый интерес представляют иконы Архангела Михаила, Архангела Гавриила, Николая Чудотворца, икона с изображением шести святых, относимые к началу XIX века.

Пополнит коллекцию Эрмитажа также икона с изображением св. Серафима Саровского, написанная в начале XX века. Она — одна из самых ранних, изображающих старца, в металлическом окладе, искусного письма, уточнили в музее.

Кроме того, в Эрмитаж переданы иконы, состоящие из клейм, небольших композиций с избранными моментами жития изображаемого святого или основными событиями праздника, расположенных вокруг центрального изображения.

«Иконы отличаются миниатюрностью письма и красотой пропорций. Именно они как нельзя лучше отображают историю провинциального иконописания Российской Империи первой половины XVIII века — начала XX веков, их наличие в фондах живописи Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, куда они поступили на хранение, существенно обогатили музейное собрание», — уверены в главном музее страны.

Акт передачи ценностей в фонды музея подписали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, начальник Отдела следственной службы Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Завершинский, и руководитель Управления Минкультуры России по СЗФО Сергей Булавский.