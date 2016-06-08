Москва, 8 июня, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Ряд депутатов Госдумы от «Единой России», проигравших праймериз, изъявили желание баллотироваться на выборах в Госдуму от «Справедливой России», заявил лидер партии Сергей Миронов, при этом политик конкретных фамилий не назвал.

spravedlivo.ru Эмблема партии «Справедливая Россия»

«Я фамилий называть не буду, но дело в том, что даже не надо приглашать — сами уже пришли и попросились и я должен сказать, что кое-кто примет участие», — заявил Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

«Приходят, поверьте, довольно много людей, в том числе, которые рассчитывая, что они победят на праймериз «Единой России» вдруг оказались на пятых и шестых позициях», — отметил лидер партии, указав на то, что решение примет съезд, который состоится 27 июня. При этом Миронов отметил, что среди кандидатов нет депутата Бориса Резника.