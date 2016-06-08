Москва, 8 июня, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался за расширение сотрудничества с сельскохозяйственными предприятиями Белоруссии. Такое заявление Путин сделал сегодня, 8 июня, на пленарном заседании III Форуме регионов РФ и Белоруссии.

Зинаида Серебрякова. Нескучное. Пахота. 1908

Путин считает, что Белоруссии нужно воспользоваться нынешней ситуаций, чтобы расширить свое производство под нужды российского рынка, освобожденного от западных товаров.

«Белорусия для нас — важный торгово-экономический партнёр. Поставки Минска занимают первое место среди стран СНГ. Половину того, что Белоруссия поставляет на экспорт, занимает российский рынок», — сказал Путин

При этом глава российского государства подчеркнул, что Россия не будет пропускать на свою территорию санкционную продукцию.

«Мы хотим иметь продукты белорусского происхождения, а не транзитом проходящие через белорусскую территорию», — подчеркнул Путин.