Калуга, 8 июня, 2016, 19:05 — ИА Регнум. 8 июня состоялось внеочередное заседание городской думы Калуги. на котором депутаты внесли изменения в бюджет областного центра.

Фото пресс-службы городской думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, доходная часть бюджета остаётся без изменений, перераспределяются средства между главными распорядителями.

28,6 миллионов рублей дополнительно выделяются на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, кроме того, 100 тысяч рублей выделяется городскому управлению образования.

Также депутаты рассмотрели вопрос о согласовании мирового соглашения между городской управой и застройщиком.

Ранее решением Калужского районного суда, строение по адресу дом 64 по улице Постовалова было признано самовольной постройкой, вместо индивидуального жилого дома фактически был построен многоквартирный, застройщик был обязан осуществить снос строения за свой счёт. Застройщиком были устранены все нарушения, в том числе по пожарной безопасности. Согласно мировому соглашению, городская управа отказывается от требований по сносу здания, за что муниципалитет получает жилые помещения — две двухкомнатные квартиры в доме № 3 по улице Советской. Также в этом доме застройщик передаст муниципалитету помещение для размещения поликлиники и оснастит её необходимым оборудованием в рамках ранее заключённого мирового соглашения.

Между тем, мнения депутатов разделились, Александр Одиночников и Вадим Витьков выступили против мирового соглашения, посчитав что это может поощрить недобросовестных строителей к самовольной застройке в дальнейшем.

Впрочем, по словам начальника управления строительства Дмитрия Денисова, федеральное градостроительное законодательство стало значительно более жёстким, и в дальнейшем узаконить самовольную застройку станет невозможно. Председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук призвал коллег поддержать мировое соглашение. «Недобросовестных строителей безусловно нужно привлекать к ответственности, вплоть до уголовной, — считает Виктор Борсук. — Но отклонив сейчас мировое соглашение и настояв на сносе дома, мы накажем только наших жителей, купивших в нём квартиры, дом строился на собранные с людей средства и серьёзных финансовых потерь застройщик не понесёт».

«На одной чаше весов лежит наша принципиальность, — отметил заместитель председателя городской думы Сергей Павлов, — но на другой — благополучие жителей, мы не должны отказываться от соглашения и увеличивать число обманутых дольщиков, польстившихся на низкую стоимость квартир и поверивших застройщику». Большинством голосов мировое соглашение было одобрено.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поднял вопрос о дальнейшей судьбе других самовольно построенных домов, которых в Калуге насчитывается порядка 60. «Это очень острый вопрос, — подчеркнул Александр Иванов, — с учётом того, что немало людей уже приобрели квартиры в этих домах, а в нынешней сложной экономической ситуации городу не помешают муниципальные квартиры и помещения для социальных нужд, которые в противном случае придётся приобретать за бюджетные деньги».

Как сообщил начальник управления строительства Дмитрий Денисов, городской управой Калуги рассматривается возможность заключения аналогичных мировых соглашений, но только в том случае, если все нарушения будут устранены. Если застройщик не пойдёт на сотрудничество и не станет устранять нарушения строительных норм, в том числе угрожающих жизни людей, то такие дома будут снесены.