Сыктывкар, 8 июня, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Как заявил врио главы Республики Коми Сергей Гапликов в ходе регионального Форума социальных работников, размер выплаты и порядок её предоставления в настоящий момент прорабатываются в правительстве республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Новорожденный

«Поддержка семей с детьми — один из наших главных приоритетов, поэтому, учитывая современную демографическую ситуацию, считаю необходимым продолжить выплаты регионального семейного капитала, как это было сделано с «материнским капиталом» на федеральном уровне. При этом, поддерживая рождаемость, мы будем продолжать помогать семьям, в первую очередь многодетным, опекунским и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и находящимся в зоне социального риска», — отметил Сергей Гапликов.

Глава региона также поручил правительству разработать комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, рассмотрев возможность привлечения средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.