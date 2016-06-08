Мурманск, 8 июня, 2016, 18:56 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Всё ради денег

Идея передать муниципалитетам полномочия по введению платного въезда — опасный бред. Такое мнение, комментируя разработанный Минтранспорта РФ законопроект, позволяющий региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения транспорта по дорогам путём взимания платы, высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Совета депутатов Мурманска Максим Белов.

«Сам законопроект нацелен на различные сферы общественных отношений в сфере организации дорожного движения, — подчеркнул Белов. — Такую инициативу могут использовать для того, чтобы собрать денег с населения и неграмотно их распределить. Это не приведет к результату».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Москве возле здания Госдумы РФ депутаты и общественники вышли на протест против законопроекта, позволяющего региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения транспортных средств путём взимания платы.

Как заявил журналистам депутат Валерий Рашкин, законопроект «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» нарушает конституционные права граждан и приводит к созданию экономических проблем в регионах.