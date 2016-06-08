Москва, 8 июня, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сомневается, что не хватает законодательных основ, чтобы заслуженно наказать по Уголовному кодексу за хулиганство «золотую молодежь», участвующую в гонках. «Странным кажется перетягивание каната», — указал депутат Госдумы.

pnp.ru Сергей Миронов

«Происходит странная ситуация, мы видим, что СК возбуждает некое дело и призывает начать уголовное преследование — прокуратура закрывает», — констатирует Миронов.

«Я допускаю, что есть некие недоработки в законе. Но когда я вижу, такую ситуацию возникает вопрос: а не пользуются ли эти сынки возможностями своих папаш, чтобы те лоббировали в прокуратуре, чтобы делу не давали ход. Есть у меня большие сомнения в нехватке законодательных основ сегодня», — заявил Миронов в эфире «Россия 24».

Генпрокурор Юрий Чайка, отвечая на вопросы депутатов Госдумы сообщил о том, что сложно применять на практике статью УК о хулиганстве, именно с этим связана отмена решения о возбуждении дела о хулиганстве в отношении «золотой молодежи». Отказывая в возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство», прокурор исходил из буквы закона, он делал то, что был обязан делать, исходя из прокурорской этики и своих профессиональных обязанностей, отметил генпрокурор. «Он действовал в рамках того закона, который приняла Госдума», — констатировал он.

В мае сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров стал участником погони на черном «Гелендвагене». Вместе с компанией «золотой» молодежи он сбежал от полиции. Молодые люди выезжали на тротуары и газоны, причем все происходящее снимали на видео и выложили его в соцсети. По решению суда Шамсуаров получил 15 суток ареста. Затем в отношении Шамсуарова было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».