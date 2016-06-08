Донецк, 8 июня, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко призвал жителей Запорожской области оказывать сопротивление Киеву и брать власть в свои руки. Это он заявил 8 июня во время прямой линии с жителями Запорожской области, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Берите власть в свои руки. Способов много. От жёсткого контроля над деятельностью депутатов — вызывайте их на встречи и требуйте исполнять вашу волю — до изгнания «кучки» из города: их жизнь в Запорожье можно сделать такой же невыносимой, какой они делают сейчас запорожцам. Опять же способов много. Так что закатываем рукава», — советует Захарченко.

При этом он посоветовал запорожцам использовать «менее легальные векторы» борьбы с властью и олигархами. «Но не забывайте и о том, что нужны и менее легальные векторы. Надо же чем-то «давить» на власть и олигархов. Почитайте про партию Шинн Фейн в Ирландии (название ряда ирландских политических организаций, ведущих своё происхождение от одноименной левой националистической партии, созданной в 1905-м — ред.), которая была легальным политическим крылом… ну почитайте, кого. Схожая история — в Стране Басков в Испании. На самом деле примеров много. Надо использовать чужой опыт», — сказал Захарченко.

Он также прогнозирует, что сначала Украина станет федерацией, а потом союзом отдельных государств — конфедерацией. «На Украине начался центростремительный процесс, и его уже не остановить. И ни о какой децентрализации тут говорить уже не приходится. Это слово могут оставить только для того, чтобы «сохранить лицо». Речь идёт о федерализации и, на мой взгляд, на этом процесс не остановится. Рано или поздно, в зависимости от того, с какой скоростью будут деградировать киевская власть и экономика Украины, процесс будет набирать силу, и в результате встанет вопрос о переучреждении страны на началах конфедерации. Когда все свободные земли бывшей Украины — те, кто этого захочет — соберут своих представителей и учредят страну заново. Вот на последней стадии этого процесса и Донбасс, наверное, может подумать о том, чтобы принять участие в процессе. Но это как скажет народ Донбасса», — считает глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в рамках онлайн-конференции с жителями Харьковской области Захарченко заявил, что Минские соглашения стали для всех регионов Украины примером успешной политической борьбы с Киевом. «Минские соглашения — это образец, пример для регионов Украины. В них прописано, что вы можете требовать от Киева. И это возможно сделать политическим путем. Если вы это сделаете, наши жертвы будут оправданы вдвойне», — сказал Захарченко.