Вологда, 8 июня, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В списке должников по выплате зарплаты остаются 58 организаций, имеющих задолженность перед тремя тысячами работников. Причем общие цифры по задолженности у Вологдастата и прокуратуры региона серьезно разнятся. По данным статистиков, размер просроченной задолженности по заработной плате в регионе превышает 57 миллионов рублей. Прокурорские проверки охватывают большее количество предприятий и учитывают скрытую задолженность, поэтому общая сумма долгов по данным ведомства превышает 118 миллионов рублей, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Вологодской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

По итогам мая самая большая задолженность в области наблюдается на обрабатывающих производствах (28,6 миллиона), на предприятиях сельского хозяйства и лесозаготовки (более 11миллионов рублей), и на транспорте (16,7 миллиона).

«Материалы прокурорских проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях законодательства в сфере оплаты труда. В 2016 году в регионе выявлено более 570 таких нарушений. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено свыше 100 должностных и юридических лиц. В интересах граждан с начала года в суды направлены более 180 заявлений и исков о взыскании задолженности по заработной плате», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Силинская.

Большую часть предприятий-должников Арбитражный суд Вологодской области признал банкротами. Сейчас прокуратура проверяет, законно ли проведены процедуры банкротства и следит за тем, как реализуется имущество таких организаций.

«Наша цель — защитить права работников этих предприятий, чтобы они в результате получили причитающиеся им деньги», — отметила Татьяна Силинская.

Материалы проверок особо злостных работодателей-должников направляются в Следственный Комитет, где решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителей уголовных дел. С начала года в Вологодской области возбуждено уже 6 уголовных дел по невыплате заработной платы.

Добавим, что благодаря реакции правоохранительных органов с начала 2016 года предприятия региона погасили долги по зарплате на сумму 36,7 миллиона рублей.