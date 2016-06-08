Калуга, 8 июня, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня, в рамках заседания калужского городского парламента депутаты заслушали информацию о мероприятиях по оптимизации работы общественного транспорта и повышению качества транспортного обслуживания населения.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, глава городского самоуправления Александр Иванов отметил, что на маршруты выходит мало троллейбусов, а жители отдалённых микрорайонов по-прежнему жалуются на плохую работу общественного транспорта.

Депутаты Марина Ставиская и Михаил Смирнов озвучили претензии жителей микрорайонов «Силикатный» и «Калуги-2», также недовольных работой общественного транспорта.

Депутат Юрий Титков поднял вопрос о мерах по улучшению работы Управления калужского троллейбуса. Как рассказал депутатам начальник управления городского хозяйства Калуги Андрей Лыпарев, на предприятии была проведена большая работа по кадровой и финансовой оптимизации. В частности, Лыпарев сообщил депутатам, что в ночное время на маршрутах находится порядка 60 троллейбусов, днём — свыше 80, готовится переход на систему электронных проездных билетов и ужесточён контроль за работой частных перевозчиков.

В скором времени за каждое нарушение графика движения частные перевозчики будут штрафоваться на 2,5 тысячи рублей. Кроме того, на остановках будут установлены таблички с расписанием движения общественного транспорта.

Депутаты предложили указать на табличках телефоны диспетчерской службы и начать их установку с отдалённых микрорайонов. Предложения были приняты управлением городского хозяйства.

«Установка табличек с расписанием дело, безусловно, нужное, — заявил глава городской думы Александр Иванов, — но теперь перед управлением городского хозяйства стоит более важная задача — обеспечить неукоснительное соблюдение этого расписания муниципальными и частными перевозчиками».

Вопрос работы общественного транспорта остаётся на контроле у депутатского корпуса Калуги.