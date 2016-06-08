Архангельск, 8 июня, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В Архангельской области более трех тысяч выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию. Всего было открыто 70 пунктов сдачи единого госэкзамена. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

По информации ведомства, ЕГЭ по обществознанию самый популярный предмет. Чтобы экзамен считался успешно сданным, выпускники должны набрать не менее 42 баллов. На экзаменационную работу отводится 3 часа 55 минут. В последнее время в контрольных измерительных материалах произошли изменения. Сократилось общее количество вопросов, но составители более детально подошли к качественному наполнению заданий.

«В Архангельской области было открыто 70 пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ начался без технологических сбоев и нарушений. Обществознание в этом году его выбрал каждый второй одиннадцатиклассник: на ЕГЭ зарегистрировались 3357 человек», — сообщил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Напомним, в Архангельской области появились первые нарушители правил проведения единого госэкзамена. Ими оказались четверо выпускников, которые на сдачу ЕГЭ по математике пронесли с собой мобильные телефоны. Они были удалены с экзамена, их работы аннулированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области уже состоялся экзамен по русскому языку. Его сдавали более 6300 человек. Выпускники Архангельской области в 2015 году сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом: возросло число стобалльников, около 500 выпускников закончили школу с медалями. В конфликтную комиссию поступило 196 апелляций, из которых 41 была удовлетворена.