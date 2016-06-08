В Латвии построят спецлагеря для резервистов
Рига, 8 июня, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Министерство обороны с 2017 года планирует основать военные лагеря для резервистов Национальных вооруженных сил, у которых нет опыта службы в армии или в Земессардзе (ополчение), заявил в интервью передаче Labrīt на Латвийском радио госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисон, сообщает портал Lsm. lv
Гарисон уточнил, что такой шаг будет сделан, дабы добиться ранее выдвинутой цели — увеличения числа ополченцев и военных резервистов. В тоже время он подчеркнул, что возможную отзывчивость населения пока прогнозировать сложно.
Предполагается, что одним из главных вызовов станет оценка и улучшение физической подготовки молодежи, которая в последние годы не может выполнить нормативы, необходимые резервистам. Поэтому нормативы в будущем планируется снизить, а физическая подготовка будет улучшаться по ходу обучения.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии из 100 человек, которые подают заявку на службу в армии, только 40 принимаются в Национальные вооруженные силы, а около 30% потенциальных латвийских солдат не могут выполнить сравнительно легкие физические упражнения. В свою очередь Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис призвал Комиссию Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, рассмотреть идею о расширении круга лиц, которым позволено служить в Земессардзе (ополчение).
По мнению Бергманиса, следует позволить вступать в ряды ополчения тем лицам, что «в юности совершили ошибку и в результате получили судимость».