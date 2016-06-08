Рига, 8 июня, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Министерство обороны с 2017 года планирует основать военные лагеря для резервистов Национальных вооруженных сил, у которых нет опыта службы в армии или в Земессардзе (ополчение), заявил в интервью передаче Labrīt на Латвийском радио госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисон, сообщает портал Lsm. lv

diena.lv Национальные вооруженные силы Латвии

Гарисон уточнил, что такой шаг будет сделан, дабы добиться ранее выдвинутой цели — увеличения числа ополченцев и военных резервистов. В тоже время он подчеркнул, что возможную отзывчивость населения пока прогнозировать сложно.

Предполагается, что одним из главных вызовов станет оценка и улучшение физической подготовки молодежи, которая в последние годы не может выполнить нормативы, необходимые резервистам. Поэтому нормативы в будущем планируется снизить, а физическая подготовка будет улучшаться по ходу обучения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии из 100 человек, которые подают заявку на службу в армии, только 40 принимаются в Национальные вооруженные силы, а около 30% потенциальных латвийских солдат не могут выполнить сравнительно легкие физические упражнения. В свою очередь Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис призвал Комиссию Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, рассмотреть идею о расширении круга лиц, которым позволено служить в Земессардзе (ополчение).

По мнению Бергманиса, следует позволить вступать в ряды ополчения тем лицам, что «в юности совершили ошибку и в результате получили судимость».