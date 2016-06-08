Москва, 8 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала на два года российскую теннисистку Марию Шарапову за употребление мельдония. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса.

Doha Stadium Plus Qatar Мария Шарапова

Сообщается, что победительница пяти турниров «Большого шлема» дисквалифицирована на два года за употребление мельдония. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года.

Напомним, 7 марта этого года Шарапова на специальной пресс-конференции сама призналась в том, что её допинг-проба на мельдоний была положительной. С 12 марта она была временно отстранена от соревнований.

Теперь было решено дисквалифицировать Шарапову на два года. Таким образом, сильнейшая российская теннисистка не сможет принять участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Стоит отметить, что Шарапова может обжаловать решение ITF в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария).

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) c 1 января 2016 года внесло мельдоний в список запрещенных для приема спортсменами препаратов. Допинг-пробы многих российских спортсменов, в том числе Шараповой, сделанные после 1 января 2016 года, показали наличие мельдония в их крови.