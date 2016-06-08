Минск, 8 июня, 2016, 18:40 — ИА Регнум.

Christopher Sessums, Bryce Edwards Без права выезда

Минюсты России, Белоруссии и Казахстана ведут переговоры о создании единой информационной базы о лицах, которым запрещён выезд за границу. Об этом 8 июня в Минске заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, принимающая участие в третьем Форуме регионов Белоруссии и России.

«Тем, кто не платит алименты и выезжает на Багамские острова отдыхать, мы это не позволим. Сначала заплати алименты на содержание своих детей, а потом, пожалуйста, свободен. Лети, куда хочешь», — заявила председатель верхней палаты российского парламента.

Накануне, прибыв в Минск, Матвиенко заявила, что Крым является российской территорией де-юре и де-факто, вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Смогут ли в Союзном государстве решить проблему юридического признания Белоруссией Крыма неотъемлемой частью России, что позволит не только неплательщикам алиментов, но и добропорядочным белорусам отдыхать на крымских курортах — эта темаосталась нераскрытой.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Белоруссии Марианна Щёткина, выступая на пленарном заседании форума, заявила о необходимости создать механизм обмена данными о временно работающих мигрантах. В качестве предлога была названа экономия при предоставлении пособий.

«В целом в Союзном государстве решены вопросы обеспечения равных прав граждан при предоставлении им пособий. Вместе с тем существует потребность в разработке механизма обмена данными о временно работающих мигрантах, что позволит избежать двойного назначения пособий на детей (в том числе пособия по уходу до 3 лет) в государстве постоянного проживания и в государстве трудоустройства», — цитирует госинформагентство БелТА министра.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии пока не ввели «выездной налог», хотя идею президент Александр Лукашенко озвучил ещё в 2013 году. Зато был введён «налог на тунеядцев» — многие не верили в твёрдость намерений Лукашенко пойти на такой шаг, затрагивающий также интересы граждан РФ.

Вместе с тем руководство постсоветской республики полно решимости взять под полный контроль трудовую миграцию, привлекающую потенциальными налоговыми поступлениями. Белорусы пользуются «четырьмя свободами», гарантированными договорами о Союзном государстве, Таможенном союзе, ЕЭП и ЕАЭС, однако заработанные ими деньги чиновники постсоветской республики изымают, преимущественно, через косвенные налоги. После «упорядочения» данной сферы около полумиллиона белорусских трудовых мигрантов, зарабатывающих в России, будут платить прямой налог.