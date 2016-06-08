Рига, 8 июня, 2016, 18:33 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2016 года грузооборот Вентспилсского порта уменьшился на 23,98% — перевалено 9 млн тонн грузов, что на 2,8 млн тонн меньше, чем в 2015 году, сообщает LETA.

Александр Беггров. Вход в порт во время прилива. 1876

Как заявила руководительница управления порта по общественным отношениям Инга Иевиня, значительно по сравнению с 2015 годом упал грузооборот нефтепродуктов и транзит каменного угля, что влияет на показатели порта в целом.

На 1,5 млн тонн или 27% сократились объемы перевалки грузов на «Ventspils nafta terminаls», на 609 тыс. тонн или 45% — на «Baltic Coal Terminal», где не используется половина мощностей.

За счет уменьшения грузов каменного угля на 441 тыс. тонн или 32% уменьшился оборот «Вентспилс тирдзниецибас оста», на 60% или 507 тыс. тонн — перевалка нефтепродуктов на «Ventall Terminаls». На предприятии «Калия паркс» за пять месяцев перевалено 95 тыс. тонн грузов при мощности 500−600 тыс. тонн. В меньшей мере, но сократилась перевалка грузов и на АО «Ventbunkers» — на 35 тыс. тонн или 3%.

Лучше было начало года для «Ventspils Grain Terminal», который перевалил 192 тыс. тонн зерна. На 19% или 33 тыс. тонн увеличилась перевалка на предприятии «Ventplac», где используется половина мощностей. На 15% или 11 тыс. тонн выросла перевалка на «Ventamonjaks serviss», на 13% или 23 тыс. тонн — на ООО «Ventamonjaks». В порту продолжают расти объемы транспортировки грузов паромами — на «Noord Natie Ventspils Terminals» она выросла на 63 тыс. тонн или 6%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.