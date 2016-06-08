Калуга, 8 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Вопрос установки в Калуге вышек сотовой связи был рассмотрен депутатами калужского городского парламента сегодня, 8 июня.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, поводом для обсуждения стала установка вышки совой связи в районе дома № 84 по улице Тульской, жильцы которого обратились с жалобами к депутату Сергею Бирину. «Вышку поставили прямо во дворе дома, не спрашивая мнения жильцов, — прокомментировал ситуацию депутат, — все монтажные работы проводились в ночное время».

» Это уже какая-то партизанщина, — добавил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — все значимые постройки на территории микрорайонов должны согласовываться с ТОСами, как это было сделано при разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов».

Начальник управления строительства Калуги Дмитрий Денисов заявил, что если оператору сотовой связи не удастся договориться с жителями, то договор аренды на данный участок будет расторгнут и вышка демонтирована.

В ходе обсуждения депутат Алексей Колесников привёл пример вышки, размещённой на улице Первых коммунаров, которая перекрыла пешеходный переход и впоследствии была демонтирована.

«В районе дома № 188 по улице Суворова жители вместе с депутатом также выступили против установки сотовой вышки во дворе, — подчеркнул глава Калуги Александр Иванов, — в итоге монтаж был отменен, в городе достаточно пустующих промзон и участков без жилой застройки, зачем монтировать вышки вблизи жилых домов и во дворах? !».

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали городской управе Калуги расторгнуть договор аренды и демонтировать вышку по дворе № 84 по улице Тульской, также парламентарии пришли к выводу о необходимости разработки общегородской схемы размещения ретрансляторов сотовой связи.