Санкт-Петербург, 8 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Петербурга вычислили и задержали злоумышленника, выстрелившего в подростка в заброшенном доме в Выборгском районе города. Тем временем мальчик прооперирован, и медики говорят, что он быстро поправится.

Lisa Roe Стрельба

Как сообщало ИА REGNUM, в 13-летнего школьника выстрелили днем 6 июня из неустановленного оружия в районе третьего Суздальского озера, где парень гулял в компании друзей. Получивший рану головы подросток смог дойти до дома, его мать вызвала скорую помощь. Юношу срочно госпитализировали.

Как сообщили сегодня, 8 июня, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, задержан 62-летний пенсионер, который, по версии следствия, выстрелил из пневматического оружия в подростка, оказавшегося на территории его дачного участка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос о предъявлении пенсионеру обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказали, что раненый подросток был доставлен в сознании в детскую больницу №19 им. Раухфуса.

«По словам школьника, проживающего в частном секторе Выборгского района у Суздальских озер, во время прогулки по лесистой части он забрел в полуразрушенное строение, где встретил незнакомого мужчину с ружьем, который без видимых причин в него выстрелил», — отметили в пресс-службе детского омбудсмена.

Мальчик прооперирован и переведен из реанимации в общее отделение. Жизненно-важные участки головного мозга от пули не пострадали, и медики дают позитивный прогноз на выздоровление.

Расследование уголовного дела находится на контроле в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.