Копенгаген, 8 июня, 2016, 18:24 — ИА Регнум. По приглашению министров иностранных дел Дании — Кристиана Йенсена и Гренландии — Виттуса Куйаукитсока 16−17 июня королевство посетит госсекретарь США Джон Керри. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе датского МИДа, в повестке встречи не только обсуждение международных проблем — терроризма, ситуации на Украине, борьбы с изменением климата, но и региональных, в частности — сотрудничества в Арктике.

Foreign and Commonwealth Office Джон Керри

«Как мы убедились на скандинаво-американском саммите в Вашингтоне, союзничество Дании и США — тесное и крепкое. Дания и Соединенные Штаты связаны историей, культурой, демократией и набором ценностей. Мы договорились использовать это, чтобы создавать новые стандарты и повестки. В Копенгагене я буду обсуждать с Джоном Керри, как распространить наше сотрудничество на такие сферы, как контртерроризм, свободная торговля и содействие развитию прав человека. У Джона Керри также будет возможность посмотреть Данию и познакомиться с датской моделью общества, что представляет главный интерес для американцев».

«Визит Джона Керри в Гренландию подчеркнет, что американцы уделяют внимание арктической повестке», — отметил министр иностранных дел и финансов датской автономии Виттус Куйаукитсок. Посетив Гренландию, уверены датчане, госсекретарь своими глазами увидит, какие последствия оставляет изменение климата и какие вызовы оно ставит перед Гренландией.

«На данный момент США председательствуют в Арктическом совете, в рамках совета мы в Гренландии намерены продолжать конструктивное сотрудничество, делая акцент на коренное население Арктики и его потребности», — отметил Виттус Куйаукитсок. По его словам, приезд госсекретаря США позволит в трехстороннем формате обсудить вопросы общего интереса, в том числе и военное сотрудничество Гренландии, Дании и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз руководство Дании и США встречалось в мае на скандинаво-американском саммите лидеров. Премьер-министр королевства Ларс Лёкке Расмуссен со своими коллегами из Норвегии, Швеции, Исландии и президентом Финляндии обсудили с Бараком Обамой актуальные проблемы международной обстановки, а также вопросы двусторонних отношений своих стран с США.