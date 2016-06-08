Берлин, 8 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Система поддержки «зеленой энергии» в Германии будет полностью преобразована в 2017 году, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

TAFE SA TONSLEY Возобновляемые источники энергии

Федеральное правительство разработало всеобъемлющую реформу закона о возобновляемых источниках энергии. Операторы крупных установок по производству энергии из ветра, солнца и биологического газа не будут получать установленную действующим законом компенсацию.

Доплата будет присуждаться лишь тем, кто требует меньше всего субсидий за один киловатт в час. Для владельцев частных солнечных панелей на крыше домов практически ничего не меняется.