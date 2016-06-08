Москва, 8 июня, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о штрафах за торговлю санкционными товарами, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Депутаты Госдумы от ЛДПР настаивали на штрафах до 1 млн рублей за торговлю продуктами питания, подпавшими в санкционные списки.

Профильный комитет выступил против законопроекта, указав на то, что указом президента РФ запрещается либо ограничивается ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.

«Других запретов вышеперечисленные нормативные правовые акты не содержат. Таким образом, основания для установления административной ответственности за продажу таких товаров отсутствуют», — отметили в комитете. Большинство депутатов Госдумы с такой позицией согласились.