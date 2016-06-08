Магас, 8 июня, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В Ингушетии проблемы с платежной дисциплиной привели к накоплению больших долгов перед газовиками. Так, на 1 апреля 2016 года дебиторская задолженность региона составила более 4,639 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в домах

Только за текущий год прирост задолженности составил 459,5 млн рублей или 10,2%. Об этом на совещании по вопросу ликвидации задолженности за природный газ, поставленный потребителям республики, заявил директор ингушского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Иса Цолоев.

Абонентам-физлицам направлено около двух тысяч уведомлений о предстоящем отключении газа, составлено более 700 заявок на отключение, направлено в суды около 976 исковых заявлений, судебным приставам поступило около 400 исполнительных листов.

По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Олега Калинкина, не во всех населенных пунктах республики ситуация с платежами одинаково плохая. В числе районов, в которых лучшие показатели по платежам, он назвал Сунженский, Малгобекский и Назрановский районы. Также гендиректор рассказал, что газовики ежемесячно направляют в Ингушетию списки должников, работающих в государственных учреждениях. По итогам мая в них оказались 23 госслужащих с общей суммой долга более миллиона рублей.

Ответственность за задолженность населения за газ руководитель региона возложил на глав муниципальных образований Юнус-Бек Евкуров отметил, что учет ведется не только по республике в целом, но и по газу, который поставлен и потреблен отдельно в каждом муниципальном образовании. Соответственно по этим данным и будет дана оценка деятельности муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года долг потребителей Ингушетии за потребленную электроэнергию превышал 1,6 млрд рублей. Доля задолженности за свет физических лиц в общей структуре долга составляет около 600 млн рублей.

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