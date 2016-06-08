Владимир, 8 июня, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Опальный владимирский бизнесмен, руководитель ООО ХК «МРГ-Инвест» Александр Филиппов признан Гусь-Хрустальным городским судом виновным в совершении растраты в особо крупном размере. Как сообщает ИА REGNUM, суд назначил наказание Александру Филиппову в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу Александр Филиппов останется под стражей.

Михаил Зощенко. Волостной суд. 1888

Представитель государственного обвинения просил для Александра Филиппова семь лет лишения свободы (максимальный срок по статье — 10 лет). Сам бизнесмен в последнем слове заявил о том, что не считает себя виновным.

«Могу четко заявить, что без вмешательства политики здесь не обошлось. Меня хотят уничтожить не только как предпринимателя, но и как политика и как человека со свой гражданской позицией. Изменение меры пресечения на самую строгую — заключение под стражу без каких-либо на то причин фактически в конце судебного процесса тому яркое доказательство», — цитирует «Зебра ТВ» последнее слово бизнесмена.

Однако в суде было доказано, что Александр Филиппов незаконно продал в 2010-м котельную, ущерб от его действий составил 80 млн рублей. Адвокат бизнесмена заявил о том, что приговор будет обжалован. Напомним, что суд 1 июня решил заключить Александра Филиппова под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Филиппов с 2012 года возглавляет региональное отделение партии «Гражданская платформа», а в 2013 году даже планировал участвовать в выборах губернатора Владимирской области, однако не смог преодолеть муниципальный фильтр, и в регистрации ему было отказано.

В 2015 году Александр Филиппов принял на свой счет слова губернатора Светланы Орловой об участии некого «коммунального спрута» в деле против экс-главы УМВД по Владимирской области Сергея Губарева. Напомним, полковник обвиняется в преступлении, предусмотренным ч. 1 ст. 285 — «Злоупотребление должностными полномочиями». В начале следствия Светлана Орлова несколько раз заявила о том, что «в обществе существует мнение, что в этом деле могут играть какую-то роль финансы «коммунального спрута». Однако после того, как с вопросами к главе региона обратилось СУ СК РФ по Владимирской области, заявления прекратились.

Александр Филиппов также проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (ч.4 ст. 159 УК РФ). Это дело сейчас также рассматривается в суде. По версии следствия, компания, которой руководит Александр Филиппов, предоставила в департамент цен и тарифов владимирской администрации завышенные данные по тарифам на электроэнергию. Ущерб оценивается в 117 млн рублей.