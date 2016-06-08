Москва, 8 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Коммунист Вадим Соловьев вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию на выборах губернатора Тверской области исполняющему обязанности главы региона Игорю Рудене. Такое мнение высказал вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов в ходе в ходе четвертого заседания экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании». Заседание состоялось в ИА REGNUM 8 июня.

kprf.ru Вадим Соловьёв

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, сможет ли кто-то, в частности, коммунист Вадим Соловьев, заявивший о старте избирательной кампании в регионе еще в 2015 году, составить серьезную конкуренцию на выборах губернатора Игорю Рудени, Андрей Максимов заявил: «Пока вряд ли он сможет составить реальную конкуренцию».

Выборы губернатора Тверской области состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года. С 2 марта обязанности главы региона исполняет Игорь Руденя, до этого длительное время работавший в Минсельхозе РФ. И если отставка его предшественника в регионе, Андрея Шевелева, была ожидаемой, то назначение Рудени стало сюрпризом.

На выборы Игорь Руденя намерен идти от «Единой России» — 1 июня в регионе стартовали праймериз. Сегодня, 8 июня, стало известно, что в случае избрания Рудени на пост губернатора регион в Совете Федерации будет представлять бывший Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин. О предполагаемых соперниках Рудени пока мало что известно — о планах участия в выборах заявил пока лишь депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев, и именно его местные наблюдатели называют основным конкурентом Рудени.