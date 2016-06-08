Барнаул, 8 июня, 2016, 18:06 — ИА Регнум. В Новоалтайске и Заринске (моногорода Алтайского края, — прим. ИА REGNUM ) намереваются создать территории опережающего развития. Получение этого статуса дает право на государственную поддержку: например, снижение налога на прибыль или полное освобождение от налога на имущество для предприятий. Пока алтайские моногорода не соответствуют федеральным требованиям, но скоро нормы будут изменены. Подробности сообщают корреспонденты программы «Наши новости».

Алексей Саламатов Алтай

Алтайский край заинтересован в появлении территорий опережающего развития. Уже проведны встречи бизнесменов Новоалтайска и Заринска с представителями фонда поддержки моногородов. Вопрос привлечения инвестиций обсуждали в администрации края.

По сравнению с прошлым годом, приток средств в экономику региона сократился: в первом квартале он составил 10 миллиардов рублей. Но власти надеются выправить ситуацию и к концу 2016-го выйти на показатель в 100 миллиардов. Чтобы добиться этого, в крае внедряют новые формы поддержки инвесторов. Например, теперь им могут предоставлять участки земли без проведения торгов.

Кроме того, предприятиям, которые вкладывают в развитие, будут компенсировать часть трат на кредиты, покупку оборудования и техники. В ходе заседания губернатор края Александр Карлин подтвердил приезд президента страны Владимира Путина на Алтай.

Он рассказал, что о привлечении инвестиций в санаторно-курортную сферу в ближайшее время будут говорить на заседании президиума госсовета. Дата и место проведения совещания по прежнему держится в секрете.