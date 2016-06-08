Астана, 8 июня, 2016, 17:47 — ИА Регнум. За достоверную информацию о террористах, устроивших перестрелки и нападение на воинскую часть в Актюбинске (Актобе) 5 июня, обещано вознаграждение в 5 млн тенге (977 тысяч рублей). Об этом сегодня, 8 июня, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на информацию из правоохранительных органов или на источник в органах, без указания ведомства или его представителя. На сайтах официальных структур подобных сведений не содержится, как и на сайте администраций Актюбинска и Актюбинской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Уточняется, что деньги будут выплачены лишь за достоверную информацию о местонахождении преступников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился «задержать всех до единого преступников», а при вооруженном сопротивлении — уничтожить.

Позднее глава государства заявил, что террористы получали инструкции из-за рубежа, а в целом теракт, в числе прочего, является проявлением признаков «цветной революции» в стране.

К настоящему моменту убиты 13 террористов, 4 ранены, в розыске находятся шестеро вооруженных преступников.

Напомним, в перестрелках в Актюбинске погибли восемь человек, трое из убитых — военнослужащие.

Назарбаев объявил 9 июня днем национального траура в память о жертвах теракта.