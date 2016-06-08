Ереван, 8 июня, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян выразил своему чешскому коллеге озабоченность по поводу «неуравновешенного поведения Ильхама Алиева в течение последних дней, знаков которого в Вене, казалось, не было». Об этом Саргсян заявил 8 мая на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном в Ереване.

president.am Президент Армении Серж Саргсян и президент Чехии Милош Земан

«В частности, его (Ильхама Алиева, — прим. ИА REGNUM ) выступление, озвученное во время мероприятия, носящего имя «Четвертый съезд азербайджанцев мира», с циничными высказываниями о государстве Армения, личными оскорблениями в адрес президента, с которым, между прочим, через несколько дней он готовится обсуждать вопросы, с какими-то мыслями, превратившими историю в нелепость — всё это сформировало четкое восприятие неадекватности. Я надеюсь, что это какая-то временная проблема, мальчишество, и это быстро пройдет, поскольку у нас есть обязанность серьезно работать для нашего будущего. Я надеюсь, что это не было осознанным поведением, направленным на отмену венских соглашений», — цитирует Саргсяна пресс-служба.

По словам президента, в Армении очень высоко ценят позицию Чехии в вопросе урегулирования нагорно-карабахской проблемы, которая созвучна с общей позицией ЕС и направлена на полную поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ. «За это я выразил особую благодарность господину Президенту и правительству Чехии. Мы оба подчеркнули важность майских договоренностей в Вене, включая реализацию соглашений о перемирии 1994−1995 гг., внедрение механизмов постоянного мониторинга и расследования инцидентов, а также увеличение возможностей группы личного представителя действующего председателя ОБСЕ в качестве важного залога установления длительной стабильности в зоне конфликта. И неуклонное выполнение этих шагов — тот минимальный порог, который позволит проложить дорогу к конструктивным и, что самое важное, — нацеленным на результат, переговорам», — сказал Серж Саргсян.

По его словам, он проинформировал Земана также о возможности новой встречи с Президентом Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы. Саргсян выразил ему благодарность за то, что он предложил для этих встреч использовать также возможности Праги, возможности Чешской Республики.

Президент Чехии находится в Ереване с государственным визитом. На встрече главы государств обсудили новые возможности, которые наметились в связи со вступлением Армении в ЕАЭС, а также с открытием рынка Ирана. «В то же время, принимая важность развития двусторонних экономических связей, мы с президентом Земаном едины во мнении, что столпом наших отношений не является исключительно экономическая выгода, а схожие ценности, которые веками вели наши народы и довели их до 21 века», — сказал президент Армении.