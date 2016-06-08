Рига, 8 июня, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Амбулаторную помощь в связи с психическими расстройствами в 2014 году в Латвии получили 120 349 пациентов, или 6% латвийцев. В том же году на учете в психиатрических больницах стояли 84 301 пациент или 4,2% жителей Латвии, сообщает газета Latvijas avīze со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

Больше всего зафиксировано больных с шизофренией, бредом и умственной отсталостью. Каждый год регистрируется в среднем 6000 новых пациентов.

Психиатр Ивета Киеце сообщает, что существующих психоневрологических больниц хватает для обеспечения нужного ухода пациентам. Однако, по мнению медика, стоит географически расширить доступность амбулаторного лечения, чтобы психиатр был доступен и в деревнях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Минздраве Латвии заявляют, что по сравнению с 2009 годом количество психически больных в стране увеличилось на 14 585 человек или на 21%. В тоже время, уровень самоубийств в Латвии продолжает оставаться высоким. В 2014 году добровольно ушли из жизни 382 человека. Для сравнения: по причине транспортных происшествий погибло 240 человек. Врач, вице-президент Латвийской ассоциации психиатров Элмарс Ранцанс признается, что количество латвийцев с психическими расстройствами сегодня, примерно это 15−20% населения страны.