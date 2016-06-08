Рыбинск, Ярославская область, 8 июня, 2016, 17:43 — ИА Регнум. 8 июня в Рыбинске при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей. О трагедии корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

По информации ведомства, возгорание произошло днем. При тушении пожара сотрудники МЧС извлекли тела двух малышей 2012 и 2014 годов рождения. Их родители доставлены в больницу с ожогами.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Ярославского Следственного комитета. По информации корреспондента ИА REGNUM, в самое ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что с начала года это уже второй случай гибели несовершеннолетних в результате пожара. 2 января пожар в аварийном доме в пос. Песочное Рыбинского района унес жизни четырех детей в возрасте от года до трех лет.