Брюссель, 8 июня, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Пол Фараж рассчитывает, что сегодняшнее (8 июня) его выступление станет последним в Европарламенте, передает Daily Mail.

Dave Kellam Британия и Евросоюз

«Мы собираемся покинуть союз 23 июня», — заявил он евродепутатам, ссылаясь на референдум в Британии.

Фараж надеется, что голосование в Великобритании «положит конец этому проекту (Евросоюзу), и через несколько лет мы сможем стать суверенными, демократическими государствами-нациями, которые работают и торгуют друг с другом».

Под аплодисменты и возгласы Фараж повторил слова исследователя Арктики Лоуренса Отса, который, выходя из палатки в 40-градусный мороз и метель, сказал: «Только выйду на воздух и вернусь не сразу».