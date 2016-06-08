Москва, 8 июня, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Закон о создании в России Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния Госдума приняла во втором и в третьем чтениях, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. Сведения о браках, разводах, рождении детей и других актах гражданского состояния граждан РФ будут заноситься в электронный госреестр актов гражданского состояния.

Эдмунд Блэр Лейтон. Подписание регистра

Реестр на основе данных российских загсов и консульств создаст и будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС).

В Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния также включаются сведения о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории России.

Граждане РФ обязаны сообщать властям о любых зарегистрированных за рубежом актах гражданского состояния — браках, разводах, рождении детей, усыновлении, смене имени и так далее. «Гражданин РФ, в отношении которого либо в отношении несовершеннолетнего ребенка которого компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства совершена регистрация акта гражданского состояния, направляет по своему месту жительства в орган записи актов гражданского состояния или консульское учреждение Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации сведения о факте данной регистрации в порядке, установленном правительством РФ», следует из текста документа.

Причем сведения о факте регистрации акта гражданского состояния должны быть представлены не позднее чем через месяц со дня совершения компетентным органом иностранного государства регистрации акта гражданского состояния.