Москва, 8 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается сменить главу Службу экономической безопасности ФСБ. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает РБК со ссылкой на свои источники, близкие к руководству ФСБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В настоящий момент эту должность занимает Юрий Яковлев. По имеющимся сведениям он уходит на пенсию.

Источник РБК отметил, что кадровые перестановку в ФСБ будут осуществлены в ближайшие дни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ни о каких кадровых перестановках в ФСБ пока ничего неизвестно.