Брюссель, 8 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Президент Европейского совета Дональд Туск принял президента Грузии Георгия Маргвелашвили. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча состоялась в головном офисе Европейского совета в рамках рабочего визита Георгия Маргвелашвили в Брюссель.

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Стороны обсудили взаимоотношения между Евросоюзом и Грузией, уделив особое внимание вопросу введения безвизового сообщения для граждан Грузии в странах ЕС. Дональд Туск отметил, что Грузия выполнила все требования по плану визовой либерализации, и выразил надежду, что в ближайшее время ее граждане смогут пользоваться безвизовым сообщением с ЕС.

Среди других вопросов обсуждались стоящие перед Евросоюзом трудности, ситуация безопасности, необходимость сохранения стабильности в мире. Была особенно подчеркнута роль Грузии в обеспечении мировой безопасности и участие ее контингента в миротворческих миссиях.

Президент Грузии сообщил о ситуации «на оккупированных территориях», особенно выделив факт убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория представителями «оккупантских сил» на «административной границе» с Абхазией.

Речь также шла о предстоящих в Грузии парламентских выборах, в связи с чем Георгий Маргвелашвили заявил, что проведение справедливых, прозрачных и соответствующих международным стандартам выборов является главной задачей страны на данном этапе.