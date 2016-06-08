Симферополь, 8 июня, 2016, 17:39 — ИА Регнум. На крымском сайте с материалами для школьников в ходе мониторинга сети интернет сотрудники прокуратуры Крыма нашли «электронные версии книг антисемитского и русофобского содержания», включенные в Федеральный список экстремистских материалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Кукрыниксы. Фрагмент плаката

«В целях пресечения массового распространения запрещенных материалов прокурором города в отношении физического лица — администратора сайта возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов»)», — рассказали в прокуратуре.

Рассмотрев дело, Центральный районный суд Симферополя оштрафовал администратора сайта на 1 тыс. рублей. Кроме того правонарушитель удалил с сайта запрещённые материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года житель Симферополя пытался ввезти в Крым книгу запрещённой террористической организации, изданную в Ливане.