Москва, 8 июня, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Вопреки заявлению Минтранса РФ, что сообщения СМИ о недостаточном финансировании компанией—подрядчиком «Стройгазмонтаж» строительства Керченского моста не соответствуют действительности, руководитель проектов Института промышленного и гражданского проектирования «2К» Святослав Славин считает, что проблемы с финансированием все же есть, а нет денег — нет работ. По его мнению, возможно деньги и выделены, но они еще не дошли. «Проблема, видимо, уже критическая, поскольку объект имеет стратегическое значение и небольшая задержка по оплате вряд ли стала бы основанием для громких заявлений», — заявил 8 июня корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

mintrans.ru Строительство моста через Керченский пролив

«Стройгазмонтаж» привлек к строительству Керченского моста более 150 субподрядчиков, и если сама компания, учитывая процедуру получения подряда и гарантии руководства страны, еще может вести работы, то субподрядные организации таких гарантий не имеют, подчеркнул Славин.

«Что касается дефицита строительной техники, то этот вопрос должен решаться заранее, особенно учитывая длительные сроки поставок необходимого оборудования. Поэтому, не исключено, что уже есть предзаказы и затягивание с оплатой грозит штрафными санкциями. А это уже и превышение сметы. При этом техника действительно дорогостоящая, только на ее покупку, судя по сообщениям «Стройгазмонтажа» может потребоваться больше четверти всего транша, запланированного на этот год. Плюс стройматериалы, накопившиеся долги и текущие работы», — отметил эксперт.

По его словам, задержка финансирования, является серьезной проблемой для «Стройгазмонтажа»: «Керченский мост — проект федерального значения, а компания, по сути, срывает сроки его реализации. Когда будет объявлено о переносе сроков сдачи объекта, к чему сейчас все и идет, уже никого не вспомнит о задержках финансирования — ответственным будет подрядчик. В итоге компания вынуждена заявлять об имеющихся проблемах, что бы каким-то образом стимулировать их решение».

Напомним, что журнал Forbes со ссылкой на источники сообщил о прекращении финансирования строительства Керченского моста. Отмечалось, что последний раз деньги подрядчик получал в декабре 2015 года. 65,4 млрд рублей, которые запланированы на 2016 год, «зависли». Тем не менее, в Минтрансе эту информацию опровергли. «Деньги, предусмотренные на реализацию проекта в 2016 году, выделены федеральным бюджетом. Их расходование начнется после перевода госконтракта на казначейское сопровождение. Документы, связанные с изменением в распоряжение правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. N118-р, направлены на рассмотрение кабинета министров», — уточнили в министерстве.