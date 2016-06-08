Ярославль, 8 июня, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Строительство павильона «Россия — моя история» в Ярославле планируется начать уже в сентябре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, сроки строительства ограничены.

Ярославль. Волжский набережный бульвар. 1903 год

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославль станет первым городом, где будет реализован этап федерального проекта «Россия — моя история». По замыслу разработчиков, в парке будет создана интерактивная модель исторического центра Ярославля. Она станет визуальной демонстрацией процесса развития территории, вошедшей в охранную зону ЮНЕСКО.

Мультимедийная экспозиция будет сформирована с применением современных технологий — видеостен, живых книг, планшетных компьютеров, панорамного кинотеатра, интерактивных приложений, сферического кино, 3D реконструкций городов и сражений, голографических инсталляциий. Кроме того планируется разместить здесь учебные помещения для детей и учителей, смотровые площадки, кафе, развлекательные зоны. Часть экспозиции будет представлять материалы общероссийской истории.

Выставочный павильон будет располагаться рядом с концертно-зрелищным центром «Миллениум», в непосредственной близости к буферной зоне ЮНЕСКО. Площадь застройки, как сообщало ранее правительство Ярославской области, составит 3400 кв.м.

«На сегодняшний день решены все вопросы по генплану, правилам землепользования и застройки, разработан эскизный проект. Проведены геодезические и геологические работы, идет рабочее проектирование. Планируется, что в сентябре текущего года на площадке будущего павильона начнутся строительные работы», — отмечается в публикации на сайте губернатора Ярославской области Сергея Ястребова.

При этом глава региона подчеркивает, что сроки строительства ограничены и работать надо быстро.

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