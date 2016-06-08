Ростов-на-Дону, 8 июня, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Апелляцию защиты экс-министра труда и соцразвития Ростовской области и её заместителя Ростовский облсуд не удовлетворил, поэтому решение суда по громкому делу вступило в силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре 8 июня.

kuzrab.ru Коррупция

Как отметили в надзорном ведомстве, в части возмещения ущерба иск будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля текущего год Кировский райсуд областного центра вынес Елене Скидан и Михаилу Медведеву приговор. Экс-глава минсоцтруда Елена Скидан получила 3,5 года условно с испытательным сроком на 2,5 года с лишением права занимать должности в госструктуре, Михаил Медведев был приговорён к 2,5 годам условного заключения с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 1,5 года.

Бывшие чиновники признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Судом установлено, что в 2012 году Скидан и Медведев приобрели два здания для размещения пансионата для престарелых и инвалидов в Шахтах и психоневрологического интерната в Белой Калитве по завышенной цене. Причём оба знали, что объекты не соответствуют требованиям.

Права и законные интересы социально незащищенных слоёв населения были нарушены, сумма вреда, причиненного региональному бюджету, превышает 86 млн рублей.

Ранее по теме: В Ростовской области экс-министру соцразвития и её заму дали условный срок