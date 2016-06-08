Астана, 8 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. С начала 2016 года казахстанцы чаще всего обращались в госорганы по земельным вопросам, сообщает сегодня, 8 июня, Генеральная прокуратура Казахстана.

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«Всего по республике с начала года зарегистрировано 1 048 483 обращения, из них 841 578 от физических и 206 905 — от юридических лиц. Поступило 883 249 заявлений, 75 679 жалоб и прочие — 89 555», — приводит ведомство общие цифры.

В разбивке по темам обращений ситуация выглядит так: «Население чаще обращается по вопросам землепользования и использования природно-сырьевых ресурсов — 22% (227 763 обращения), жилищно-коммунального хозяйства — 8% (77 826), социального и пенсионного обеспечения — 7% (74 473), следствия и дознания — 6,8% (72 228)».

Генпрокуратура приводит данные, собранные при помощи единой системы учета обращений граждан. Это единственная в республике форма отчетности, которая включает данные о работе не только акиматов (администраций), министерств и ведомств, но и администрации президента Казахстана, канцелярии премьер-министра, верхней и нижней палат парламента, Верховного суда.

Отметим, что 2015 году от граждан страны поступило всего 1 997 480 обращений. Из них вопросы земли, землепользования и использования природно-сырьевых ресурсов — 416 871 (20,8%), общие вопросы жилищно-коммунального хозяйства — 144 313 (7,2%), труд и занятость населения, социальное и пенсионное обеспечение — 129 289 (6,5%), следствия и дознания — 104 589 (5,2%).

Отметим, что сфера следствия и дознания демонстрирует позитивный тренд — в 2013 году по этому пункту проходило 15,42% жалоб казахстанцев.